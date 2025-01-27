نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة العشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
سانت جالين × لوزان 3-2
بازل × سيون 4-1
لوزيرن × زيوريخ 3-1
جراسهوبرز × يونج بويز 0-0
يافردون × سيرفيت 0-0
وينترثور × لوغانو 2-3
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)
1- لوغانو: 35 نقطة
2- بازل: 34 نقطة
3- لوزيرن: 33 نقطة
4- لوزان: 31 نقطة
5- سيرفيت: 31 نقطة