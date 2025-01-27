الدوري السويسري (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة العشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

سانت جالين × لوزان 3-2

بازل × سيون 4-1

لوزيرن × زيوريخ 3-1

جراسهوبرز × يونج بويز 0-0

يافردون × سيرفيت 0-0

وينترثور × لوغانو 2-3

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)

1- لوغانو: 35 نقطة

2- بازل: 34 نقطة

3- لوزيرن: 33 نقطة

4- لوزان: 31 نقطة

5- سيرفيت: 31 نقطة