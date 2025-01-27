أخطاء فادحة في تنسيق الألوان بالديكور.. تعرفي على الألوان التي لا تتناسب معًا!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 12:55 صباحاً - هل تبحثين عن إضفاء لمسة جمالية على منزلك؟ اختيار الألوان المناسبة هو الخطوة الأولى لتحقيق ديكور داخلي متناغم ومريح. ولكن هل تعلمي أن بعض الألوان لا تتناسب مع بعضها البعض؟ في هذا المقال، سنتعرف على أبرز الألوان التي يجب تجنب مزجها في الديكور الداخلي وكيفية اختيار الألوان المناسبة لمنزلك.

أخطاء شائعة في تنسيق الألوان:

الأحمر والأخضر: على الرغم من أن هذه الألوان موجودة في الطبيعة، إلا أنها تخلق تباينًا قويًا جدًا عند استخدامها معًا في الديكور الداخلي.

الأصفر والأرجواني: هذا المزيج قد يسبب الشعور بالإرهاق والتعب بسبب تباينه القوي.

البرتقالي والوردي: كلاهما لونان دافئان، ولكن عند دمجهما بكميات كبيرة، قد يخلقان شعورًا بالفوضى.

الأزرق والبني: هذا المزيج قد يجعل الغرفة تبدو مظلمة وكئيبة.

الأسود والأصفر: هذا المزيج يرتبط بعلامات التحذير وقد يسبب شعورًا بالقلق.

نصائح لاختيار الألوان المناسبة:

استخدمي عجلة الألوان: تساعد عجلة الألوان في تحديد الألوان المتناسقة والمتناقضة.

اعتمدي على الألوان المحايدة: الألوان المحايدة مثل الأبيض والبيج والرمادي تعمل على توازن الألوان الزاهية.

استخدمي الألوان التكميلية بحذر: الألوان التكميلية هي الألوان المتقابلة على عجلة الألوان (مثل الأحمر والأخضر)، يمكن استخدامها لخلق تباين جذاب ولكن يجب استخدامها بحذر.

جربي الألوان المماثلة: الألوان المماثلة هي الألوان القريبة من بعضها على عجلة الألوان، وتوفر مظهرًا متناغمًا.

استشيري مصممًا داخليًا: إذا كنتِ غير متأكدة من كيفية تنسيق الألوان، يمكنكِ استشارة مصمم داخلي لمساعدتك.

لماذا تهتمي بتنسيق الألوان؟

خلق جو مريح: الألوان المناسبة تساعد على خلق جو مريح ومريح في منزلك.

تعزيز المزاج: للألوان تأثير على حالتنا المزاجية، لذا فإن اختيار الألوان المناسبة يمكن أن يحسن مزاجك.

تحديد المساحة: يمكن استخدام الألوان لتحديد المساحات المختلفة في المنزل.

إبراز الديكور: الألوان المناسبة تبرز جمال الديكور والمفروشات.