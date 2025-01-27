بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 03:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي باير ليفركوزن يستهدف التعاقد مع جناح مانشستر سيتي، جيمس مكاتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” فإن باير ليفركوزن يحاول ضم اللاعب على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

وأفادت الشبكة، بوجود محادثات مباشرة بين الناديين من أجل إتمام الاتفاق، ومن المتوقع أن يكون بند خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو.

خلال الموسم الحالي، لعب جميس مكاتي 14 مباراة مع مانشستر سيتي، بمختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف.