مكون طبيعي مفعوله كالسحر في مكافحة شيخوخة البشرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

الأرز ليس مجرد غذاء أساسي في كثير من الثقافات، بل يعد مكوناً طبيعياً فعالاً للعناية بالبشرة، حيث يتميز بفوائده المتعددة التي تشمل:

حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

تعزيز نعومة البشرة وتوحيد لونها ليمنحها إشراقة صحية ومظهرًا أكثر بياضًا.

نصف كوب من الأرز.

3-4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل (يمكن استبداله بماء الورد إذا كانت البشرة حساسة للحليب).

تحضير مسحوق الأرز: اطحني الأرز جيداً حتى يتحول إلى بودرة ناعمة.

إعداد العجينة: امزجي بودرة الأرز مع الحليب تدريجياً حتى تحصلي على قوام عجيني متماسك.

تطبيق العجينة: وزعي العجينة بلطف على الوجه بالكامل، مع تجنب منطقة العين.

تركها لتعمل: اتركي الخليط على البشرة لمدة 20-30 دقيقة، حتى يجف تماماً.

التنظيف: اغسلي الوجه بالماء الدافئ وجففيه برفق باستخدام منشفة نظيفة.

للحصول على أفضل النتائج، يُوصى بتكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

يمكن استخدام ماء الورد بدلاً من الحليب للعناية بالبشرة الحساسة.

استمتعي بفوائد هذه الخلطة الطبيعية لتجديد نضارة بشرتك وتعزيز حمايتها.