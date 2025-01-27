نشكركم على متابعتكم خبر البطاطا الحلوة ..فوائدها الصحية ووصفات لتحضيرها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تتميز البطاطا الحلوة بمذاقها الحلو وقوامها الناعم، وهي ليست مجرد طعام لذيذ، بل مصدر غني بالمغذيات التي تدعم الصحة العامة. في هذا المقال، نستعرض أبرز فوائد البطاطا الحلوة الصحية، مع تقديم وصفات سهلة وصحية لتحضيرها.

تحتوي البطاطا الحلوة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

مصدر ممتاز لفيتامين A الذي يعزز صحة البصر، الجلد، والشعر.

غنية بفيتامين C الذي يقوي المناعة ويساعد الجسم على امتصاص الحديد.

تحتوي على مركبات مثل البيتا كاروتين والفلافونويدات، التي تحمي الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

تساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تعتبر البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تمنح الشعور بالشبع، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن.

رغم احتوائها على سكريات طبيعية، فإن البطاطا الحلوة تُعد خيارًا جيدًا لمرضى السكر.

الألياف والمواد المغذية الأخرى تقلل من تأثير السكريات على مستويات الجلوكوز في الدم.

تحتوي البطاطا الحلوة على مركبات تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

غنية بـ البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

اغسل البطاطا الحلوة جيدًا وقطّعها إلى شرائح طولية بسمك 1 سم تقريبًا.

في وعاء، اخلط الشرائح مع زيت الزيتون، الفلفل الأسود، الملح، والبابريكا.

سخّن شواية مسطحة وضع الشرائح عليها لمدة 4-5 دقائق لكل جانب حتى تصبح طرية ومحمرة.

طريقة التحضير:

اسلق البطاطا الحلوة المقشرة والمقطعة إلى قطع صغيرة حتى تصبح طرية.

صفِّ البطاطا من الماء وضعها في وعاء.

أضف ملعقة صغيرة من الزبدة غير المملحة، رشة قرفة، ملعقة صغيرة من العسل، والقليل من الحليب.

اهرس المزيج جيدًا حتى تحصل على قوام كريمي ناعم.

طريقة التحضير:

سخّن الفرن إلى 200 درجة مئوية.

قشّر البطاطا وقطّعها إلى شرائح رفيعة.

ضع الشرائح في وعاء وأضف زيت الزيتون، الكمون، البابريكا، والملح.

وزّع الشرائح على صينية مبطنة بورق الخبز.

اخبزها في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

البطاطا الحلوة ليست فقط لذيذة، بل هي غذاء مليء بالفوائد الصحية، من دعم الجهاز المناعي إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي والقلب. مع وصفاتها المتنوعة، يمكن أن تكون إضافة مثالية لنظامك الغذائي اليومي بطريقة صحية وشهية.