وصفات طبيعية لتعطير منزلك برائحة منعشة ودافئة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 12:55 صباحاً - هل سئمتِ من الروائح الكيميائية القوية للمعطرات التجارية؟ هل تبحثين عن طريقة طبيعية وفعالة لتعطير منزلك؟ لا تبحثي أكثر! في هذا المقال، سنقدم لكِ وصفات سهلة لتحضير معطرات منزلية باستخدام مكونات طبيعية مثل قشر البرتقال والريحان.

لماذا المعطرات الطبيعية؟

صحة أفضل: المعطرات الطبيعية خالية من المواد الكيميائية الضارة، مما يجعلها آمنة للاستخدام في المنزل، خاصةً إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة.

تكلفة أقل: يمكنك تحضير معطرات طبيعية بمكونات متوفرة في مطبخك، مما يوفر لك المال.

تنوع الروائح: يمكنك تجربة مكونات مختلفة للحصول على مجموعة متنوعة من الروائح المنعشة.

وصفات معطرات منزلية طبيعية:

رذاذ الغرفة برائحة الليمون والريحان:

اغلي ربع كوب من الماء وأضيفي إليه 4 ملاعق كبيرة من الريحان المجفف.

صفي الخليط واتركيه ليبرد.

ضعي الخليط في زجاجة رذاذ واستخدميه لتعطير الغرفة.

شمع معطر بالزيوت العطرية:

ذوبي شمع الصويا وأضيفي إليه زيوت عطرية مثل اللافندر وخشب الأرز وجوز الهند.

صب الخليط في قوالب شمع واطلبه حتى يبرد.

استخدمي هذه الشموع لتعطير أي غرفة في المنزل.

معطر قشر البرتقال:

جففي قشور البرتقال وأضيفي إليها أعواد قرفة وقرنفل.

ضعي المزيج في وعاء مقاوم للحرارة و سخّنيه بلطف.

ستنتشر رائحة منعشة في جميع أنحاء الغرفة.

معطر ورق اللوري:

ضعي ورق اللوري وأعواد خشب الأرز (اختياري) في وعاء مقاوم للحرارة و سخّنيه بلطف.

نصائح إضافية:

التجربة والابتكار: لا تترددي في تجربة مكونات مختلفة للحصول على روائحك المفضلة. يمكنك إضافة الأعشاب الطازجة أو المجففة، أو الزهور، أو التوابل.

الاستخدام المتكرر: كرري هذه الوصفات بانتظام للحفاظ على رائحة منعشة في منزلك.

الأمان أولاً: احرصي على وضع المعطرات بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.