أحمر الشفاه: دليل لاختيار اللون المثالي لبشرتك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 12:55 صباحاً - هل تبحثين عن أحمر الشفاه المثالي الذي يبرز جمالك ويضفي لمسة من الأناقة على إطلالتك؟ اختيار اللون المناسب لأحمر الشفاه ليس بالأمر السهل، فكل بشرة تتطلب لونًا معينًا ليبرز ملامحها. في هذا الدليل الشامل، سنرشدك إلى كيفية اختيار أحمر الشفاه المثالي بناءً على لون بشرتك.

كيف تختارين لون أحمر الشفاه المناسب؟

1. تحديد لون بشرتك:

البشرة الفاتحة: تفضل الألوان الغنية مثل الأحمر القاني، الوردي، والأرجواني.

البشرة المحايدة: تناسبها ألوان البني الفاتح، الوردي الناعم، والأحمر الفاتح.

البشرة الداكنة: تبرز جمالها ألوان النحاسي، البني الغامق، والأحمر البرتقالي.

2. لون تحت الجلد (Undertones):

البشرة الباردة: ابحثي عن الألوان الوردية والزرقاء.

البشرة الدافئة: تناسبك الألوان الذهبية والمشمشية.

البشرة المحايدة: يمكنك تجربة مجموعة واسعة من الألوان.

نصائح إضافية لاختيار أحمر الشفاه المثالي:

جربي الألوان المختلفة: لا تترددي في تجربة ألوان مختلفة حتى تجدي اللون المثالي.

اعتبري لون ملابسك: اختاري لون أحمر الشفاه الذي يتناسب مع ملابسك ومكياجك.

جربي أحمر الشفاه السائل أو الكريم: يوفران تغطية أفضل ودوامًا أطول.

استخدمي قلم تحديد الشفاه: يساعد في تحديد الشفاه ومنع تسرب أحمر الشفاه.

أمثلة على ألوان أحمر الشفاه المناسبة لكل نوع بشرة:

البشرة الفاتحة: الأحمر القاني، الوردي الفاتح، البنفسجي الفاتح.

البشرة المحايدة: الوردي الناعم، البني الفاتح، الأحمر الكلاسيكي.

البشرة الداكنة: النحاسي، البني الغامق، الأحمر البرتقالي.

هذا واختيار أحمر الشفاه المناسب ليس بالأمر الصعب إذا اتبعتِ النصائح السابقة. جربي ألوانًا مختلفة واستمتعي بتجربة مكياج جديدة. تذكري أن الثقة بالنفس هي أجمل ما يمكن أن ترتديه أي امرأة.