4 علامات مبكرة للسكري.. تعرّف عليها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

اكتشاف مرض السكري من النوع 2 في مراحله المبكرة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين خطة العلاج وجودة الحياة التي يعيشها الشخص. ومع ذلك، فإن العديد من الناس قد يتجاهلون العلامات التحذيرية التي تشير إلى تطور الحالة.

وحذر الدكتور دونالد غرانت، المستشار السريري الأول في “ذا إندبندنت فارماسي”، من أن المشكلات الصحية الشائعة التي يتغاضى عنها الكثيرون قد تكون في الواقع علامات تحذيرية هامة يجب الانتباه إليها.

-تكرار التبول: يعد التبول المتكرر من أبرز العلامات المبكرة للسكري، ويحدث عندما يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق البول. الاستيقاظ عدة مرات في الليل للتبول هو عرض شائع يشير إلى تطور المرض.

-تشوش الرؤية: الشعور المفاجئ بعدم وضوح الرؤية أو تشوهها يعد علامة أخرى على ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويحدث ذلك بسبب الضرر الذي يلحق بالأوعية الدموية في شبكية العين، مما قد يؤدي إلى مضاعفات دائمة تعرف باعتلال الشبكية السكري.

-فقدان الوزن المفاجئ: يعد فقدان الوزن غير المبرر، خاصةً عندما لا يكون هناك محاولة لفقدان الوزن، مؤشراً مهماً على الإصابة بالسكري. يحدث ذلك لأن الجسم يبدأ في تكسير الدهون والعضلات كمصدر بديل للطاقة، بسبب عجزه عن استخدام الغلوكوز من الطعام بسبب مشاكل في الخلايا المنتجة للأنسولين أو مقاومة الأنسولين.

-زيادة الشهية أو العطش: تعد زيادة الشعور بالعطش والجوع من الأعراض الشائعة أيضاً. ووفقاً للدكتور غرانت، فإن العطش المفرط قد يكون نتيجة لفقدان السوائل الناتج عن التبول المتكرر، في حين أن زيادة الشهية تحدث بسبب عدم قدرة الجسم على تحويل الغلوكوز إلى طاقة، مما يدفعه إلى طلب المزيد من الطعام لتعويض نقص الطاقة.

من خلال التعرف على هذه العلامات في وقت مبكر، يمكن أن يبدأ الأفراد في اتخاذ خطوات علاجية فعّالة قبل تفاقم المرض.