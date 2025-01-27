برشلونة يقسو على فالنسيا بسباعية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 12:55 صباحاً - اكتسح برشلونة ضيفه فالنسيا، بنتيجة 7-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

سباعية النادي الكتالوني حملت توقيع كل من دي يونج (د3)، فيران توريس (د8)، رافينيا (د14)، فيرمين لوبيز “هدفين” (د24، د45)، ليفاندوفسكي (د66)، وسيزار تاريجا (د75) بالخطأ في مرماه، فيما سجل هوجو دورو (د59) هدف فالنسيا الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 16 نقطة في المركز 19.