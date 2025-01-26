انت الأن تتابع خبر وصفة زيت اليوسفي المدهشة.. أفضل علاج لـ حب الشباب والندبات وأقوى من سيروم C والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعض السيدات والفتيات تعاني من وجود حب شباب وندبات في البشرة وقد تكون هناك علامات تمدد أو حفر ذات الشكل الغير اللائق التي لا تزعج الكثير، وذلك لأنها تسبب لهم الأحراج وتجعل مظهر المرأة أكبر من عمرها الحقيقي، ولذلك العديد من السيدات تبحث عن وصفات طبيعية تعالج هذه المشاكل دون استخدام المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية، لذا سنوضح لكم طريقة أفضل من سيروم سي، وهي وصفة

زيت اليوسفي لعلاج حب الشباب والندبات وعلامات التمدد وحفر البشرة.

وصفة زيت اليوسفي لعلاج مشكلات البشرة

زيت اليوسفي له فوائد عديدة للبشرة ومن أهمها علاج حب الشباب والندبات وحفر البشرة وعلامات التمدد، كما أنه بساعد على منع عدوى الجلد من الفطريات والبكتيريا، ولذلك يمكن استخدام وصفة زيت اليوسيفي إذا كنت ترغب في علاج مشكلات البشرة والحصول على نتيجة رائعة وأكيدة في وقت قياسي.

المكونات

10 قطرات من زيت الوسفي.

5 قطرات من زيت اللبان الدكر.

5 قطرات من زيت شجرة الشاي.

أونصة من زيت ثمر الورد.

4 قطرات من زيت البرغموت.

2 أونصة من زيت الجوجوبا.

بجاجة صغيرة لوضع المكونات.

طريقة التحضير والاستخدام