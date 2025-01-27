نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 04:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج استمر الدولي المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم مع نهاية منافسات المرحلة الثالثةوالعشرين… 1- محمد صلاح (ليفربول): 19 هدفاً

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 18 هدفاً

3- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 17 هدفاً

4- بريان مبيومو (برينتفورد): 14 هدفاً

5- كول بالمر (تشيلسي): 14 هدفاً

6- كريس وود (نوتينغهام فورست): 14 هدفاً

7- جاستن كلويفرت (بورنموث): 11 هدفاً

8- أولي واتكينز (أستون فيلا): 10 أهداف

9- يوان ويسا (برينتفورد): 10 أهداف

10- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 10 أهداف