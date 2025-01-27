نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي بالمُدير العام لمُنظمة العمل الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، بالسيد "جيلبرت هونجبو" مدير عام مُنظمة العمل الدولية خلال زيارته إلي جنيف.

أشاد السيد وزير الخارجية بالتعاون المُتميز بين مصر والمُنظمة الأممية، مشيرًا إلي الدور الهام الذي يقوم به مكتب المنظمة في القاهرة لتنفيذ المشروعات وبرامج التعاون المختلفة، وأعرب عن تطلع الجانب المصري لترفيع إطار التعاون مع المنظمة.

كما تطرق اللقاء إلي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر علي تعزيز التعاون مع المنظمة لدعم التوظيف والعمل اللائق والارتقاء ببيئة العمل في مصر لتكون أكثر جذبًا للاستثمارات وتلبي تطلعات مصر التنموية تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

في سياق مُتصل، استعرض السيد وزير الخارجية التطورات الإيجابية التي شهدتها بيئة العمل في مصر، وفي مُقدمتها تأسيس أكثر من ٥٠ مُنظمة نقابية عُمالية جديدة خلال العام الماضي، والمساعي الرامية إلي الانتهاء من مسودة قانون "العمالة المنزلية" تمهيدًا لعرضه علي البرلمان المصري في أقرب فرصة.

كما جدد الوزير عبد العاطي التزام مصر بتعزيز معايير العمل الدولية، منوهًا بأن مُصادقة مصر علي اتفاقية العمل البحري مؤخرًا تعكس هذا الالتزام.

وأعرب عن تطلع الجانب المصري للعمل مع المُنظمة الأممية للاستفادة من مُختلف جوانب الدعم الفني الذي تقدمه اتصالًا بتنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية.

من جانبه، وجه مدير عام منظمة العمل الدولية التهنئة لمصر بشأن التوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلي أن تلك الجهود تعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظي بها مصر.

كما ثمن المدير العام دور مصر الفاعل في آليات عمل منظمة العمل الدولية، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به في التوصل إلي تفاهمات إزاء مختلف القضايا الفنية والسياسية المطروحة علي أجندة عمل المنظمة، وأعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون البناء مع مختلف الجهات الوطنية المصرية، بما في ذلك وزارة العمل.