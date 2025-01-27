الدور ي البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة 23

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 02:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الأحد، مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري بعد هذه الجولة…

1- تولو أروكوداري (جينك): 14 هدفاً

2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 12 هدفاً

3- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف

4- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 10 أهداف

5- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 9 أهداف

6- تجانون شيري (ر ويال أنتويرب): 9 أهداف

7- آندي زيكيري (ستاندر دولياج): 8 أهداف

8- بينيتو رامان (ميشيلن): 8 أهداف

9- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 8 أهداف

10- أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج): 8 أهداف

11- غوستاف نيلسون (كلوب بروج): 8 أهداف

12- دان هيامانس (رويال شارلروا): 8 أهداف