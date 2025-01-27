نشكركم على متابعتكم خبر الدور ي البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة 23 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 02:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الأحد، مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري بعد هذه الجولة…
1- تولو أروكوداري (جينك): 14 هدفاً
2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 12 هدفاً
3- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف
4- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 10 أهداف
5- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 9 أهداف
6- تجانون شيري (ر ويال أنتويرب): 9 أهداف
7- آندي زيكيري (ستاندر دولياج): 8 أهداف
8- بينيتو رامان (ميشيلن): 8 أهداف
9- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 8 أهداف
10- أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج): 8 أهداف
11- غوستاف نيلسون (كلوب بروج): 8 أهداف
12- دان هيامانس (رويال شارلروا): 8 أهداف