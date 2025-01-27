الكشف عن موقف بيدري من مواجهة أتالانتا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 04:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف النجم الإسباني، بيدري، لاعب برشلونة، من المشاركة في المباراة المقبلة لفريقه أمام أتالانتا.

وتقام المباراة، الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وكان بيدري غاب عن مباراة برشلونة ضد فالنسيا، والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني، بسبب التهاب المعدة والأمعاء.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الحصة التدريبية لفريق برشلونة اليوم الاثنين شهدت خبراً ساراً للمدرب هانز فليك، حيث استعاد خدمات بيدري.

وقد تعافى لاعب الوسط تماماً، وبات متاحاً للمشاركة في مواجهة أتالانتا، وأن القرار النهائي سيكون في يد المدرب الألماني هانزي فليك.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة.