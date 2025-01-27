نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربيع ياسين عن عمر أشرف بن شرقي: الأفضل في مصر عنده 40 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، عن مفاوضات النادي الأهلي لضم المغربي أشرف بن شرقي ومدى إفادته للأحمر حال ضمه.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أشرف بن شرقي لاعب ثقيل ولديه خبرات ومميزات، وسيكون إضافة كبيرة للأهلي لأنه لديه حلول كبيرة.

وأضاف ربيع ياسين: بن شرقي ليس لاعبا كبيرا، و30 سنة يعتبر في بداية مسيرته، والوضع في مسألة العمر اختلف عن الفترات الماضية.

وعن منتقدي بن شرقي بسبب عمره قال ربيع ياسين: أفضل لاعب في مصر حاليا عمره 40 سنة، وهو عبد الله السعيد، وجميعنا نشاهد ما يقدمه في الملعب.

واختتم ربيع ياسين: الأهلي والزمالك يحتاجان لاعبين مميزين وفرز أول، لذلك دائما يكون هناك تأني في الصفقات من أجل ضم لاعبين بمواصفات خاصة.