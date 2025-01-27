جوشوا كيميتش: لا يمكنني الحديث عن مستقبلي كل 3 أيام!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 04:52 مساءً - تحدث جوشوا كيميتش، مدافع بايرن ميونخ، عن آخر مستجدات تجديد عقده مع البافاري.

وينتهي عقد كيميتش مع النادي الألماني، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

وقال جوشوا كيميتش عن مستقبله في تصريحات عبر صحيفة “بيلد” الألمانية: “قلت من قبل كيف تسير المفاوضات منذ أسبوعين تقريباً، لا يوجد تغيير في الموقف حالياً”.

وأضاف: “لأكون صادقاً، لا يمكنني أن أتحدث عن مستقبلي كل 3 أيام، هناك مرحلة يحدث فيها الجديد بالطبع، لكن لن أعلق على الأمر كل 3 أيام”.

وقبل أسبوعين، قال كيميتش في تصريحات صحفية: “يجب أن أحسم قراري خلال الأشهر المقبلة، لكنني لن أضغط نفسي وهناك الكثير من الأشياء الجيدة التي تدفعني للتمديد مع بايرن ميونخ”.