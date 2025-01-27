النصر يستهدف صفقة هجومية من الدوري الألماني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 04:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي النصر السعودي وجه أنظاره للدوري الألماني للتعاقد مع مهاجم جديد لتعويض الرحيل المنتظر للبرازيلي، أندرسون تاليسكا.

وتشير تقارير صحفية، أن تاليسكا اقترب من الانضمام لصفوف فنربخشة التركي، بعد توصل الناديين لاتفاق كامل.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، فإن النصر يستهدف التعاقد مع مهاجم باير ليفركوزن، فيكتور بونيفاس، خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

وقال رومانو، إنَّ المفاوضات جارية بين النصر وباير ليفركوزن، لضم بونيفاس، مشيراً إلى أن المهاجم الكولومبي، جون دوران، لاعب أستون فيلا، يعد خياراً آخراً لتعزيز هجوم العالمي.

يذكر أن بونيفاس يرتبط بعقد ساري مع باير ليفركوزن حتى يونيو/حزيران 2028، وتصل قيمته السوقية إلى 45 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في انتقالات اللاعبين.