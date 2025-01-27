الدوري الألماني (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 03:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

هوفنهايم × آينتراخت فرانكفورت 2-2

سانت باولي × يونيون برلين 3-0

فولفسبورغ × هولشتاين كيل 2-2

بوروسيا دورتموند × فيردربريمن 2-2

فرايبورغ × بايرن ميونيخ 1-2

ماينز × شتوتغارت 2-0

أوجسبورغ × هايدنهايم 2-1

لايبزيج × باير ليفركوزن 2-2

بوروسيا مونشنغلادباخ × بوخوم 3-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)

1- بايرن ميونيخ: 48 نقطة

2- باير ليفركوزن: 42 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 37 نقطة

4- شتوتغارت: 32 نقطة

5- لايبزيج: 32 نقطة