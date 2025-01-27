نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 03:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
هوفنهايم × آينتراخت فرانكفورت 2-2
سانت باولي × يونيون برلين 3-0
فولفسبورغ × هولشتاين كيل 2-2
بوروسيا دورتموند × فيردربريمن 2-2
فرايبورغ × بايرن ميونيخ 1-2
ماينز × شتوتغارت 2-0
أوجسبورغ × هايدنهايم 2-1
لايبزيج × باير ليفركوزن 2-2
بوروسيا مونشنغلادباخ × بوخوم 3-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)
1- بايرن ميونيخ: 48 نقطة
2- باير ليفركوزن: 42 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 37 نقطة
4- شتوتغارت: 32 نقطة
5- لايبزيج: 32 نقطة