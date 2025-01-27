الدوري البلجيكي (23)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 02:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

ستاندر دو لياج × ديندر 1-0

بيرشكوت × سانت جيلواز 0-4

أندرلخت × ميشيلن 4-1

أود لوفين × جينت 0-0

سينت ترويدنس × رويال أنتويرب 1-1

فيستيرلو × جينك 1-2

رويال شارلروا × سيركل بروج 1-1

كلوب بروج × كورتريك 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)

1- جينك: 51 نقطة

2- كلوب بروج: 48 نقطة

3- سانت جيلواز: 40 نقطة

4- أندرلخت: 39 نقطة

5- رويال أنتويرب: 37 نقطة