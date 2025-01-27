نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (23)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 02:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
ستاندر دو لياج × ديندر 1-0
بيرشكوت × سانت جيلواز 0-4
أندرلخت × ميشيلن 4-1
أود لوفين × جينت 0-0
سينت ترويدنس × رويال أنتويرب 1-1
فيستيرلو × جينك 1-2
رويال شارلروا × سيركل بروج 1-1
كلوب بروج × كورتريك 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)
1- جينك: 51 نقطة
2- كلوب بروج: 48 نقطة
3- سانت جيلواز: 40 نقطة
4- أندرلخت: 39 نقطة
5- رويال أنتويرب: 37 نقطة