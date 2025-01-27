انت الأن تتابع خبر بصابونة الفحم تمتعي ببشرة بيضاء كملكات الجمال خالية من أي بقع غامقة وأسمرار من أول أستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صابونة الفحم من أفضل أنواع الصابون الذى يعطى نتيجة مثالية وخلال مدة قصيرة، وتساعد صابونة الفحم على سحب الأوساخ والدهون من مسام البشرة، وتساعد أيضا على تقشير الجلد بشكل طبيعى وآمن وتجدد خلايا البشرة وبالتالى تعمل على تبييض الوجه بشكل جميل ورائع، وتترك صابونة الفحم البشرة نظيفة ومنتعشة، وأصبحت صابونة الفحم منتشرة فى الصيدليات ومحلات بيع لوزام مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة إلا أن هناك وجود كميات من صابون الفحم المستورد من الخارج يباع محليا بتكلفة عالية جدا وليست طبيعية بل تحتوى على مواد كيميائية يمكن أن تؤثر تأثير سلبى على البشرة، ويوجد أنواع رديئة من صابون الفحم الذى يتم الإقتصاد من مكوناته بغرض التوفير وتقليل السعر، وهذا يجعل الصابون مفعوله غير مؤثر، ولكن صابونة الفحم التى تصنع فى المنزل سوف نعرضها إليكى فى هذا المقال بطريقة سهلة وسريعة وبشكل طبيعى وآمن جدا على البشرة، والتى تتكون من مطحون الفحم والجلسرين وزيت جوز الهند وزيت اللوز وماء الورد، وهذه الوصفة سوف توفر عليكى الكثير من المال لأن مكوناته تتوافر بأسعار بسيطة، وحتى تضمنى جودة مكونات المنتج ، ويتميز صابون الفحم بإزالة البثور والهالات السوداء، وتعمل على غلق المسام، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة مثل البشرة الدهنية والبشرة والجاف والبشرة المختلطة، ويوجد أنواع كثيرة من الصابون مثل صابون الكركم وصابون الجلسرين وصابون النعناع، وصابون الفحم يحتوى على مواد طبيعية تحتوى على فيتامينات تساعد على تبييض وتفتيح الوجه، ويعمل كمطهر للبشرة،

وشد تجاعيد الوجه.

يمكننا أن نستخدم أنواع معينة من الصابون لتبييض الوجه فقد توجد أنواع كثيرة جدا من الصابون الذي يساعد على ذلك ولكن الصابون الجاهز يحتوي على مواد كيميائية لا تناسب البشرة فهي قد تتلفها، لذلك من الأفضل أن يتم عمل صابونة في البيت تعمل على تبييض الوجه بشكل سريع جدا وهي صابونة الفحم حيث أنها تتكون من مكونات طبيعية مفيدة للجلد.

مكونات صابونة الفحم لتبييض الوجه

إثنين شريحة صغيرة من الفحم

إثنين ملعقة صغيرة من صابون الجلسرين المبشور

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة صغيرة من زيت اللوز

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت ثمرة الشاى

كوب واحد كبير الحجم من الماء الدافئ

طريقة عمل صابونة الفحم لتبييض الوجه