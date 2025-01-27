انت الأن تتابع خبر رسوم الإقامة في السعودية 2025: تعرف على التفاصيل الجديدة لمدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتطلب عملية تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية لعام 2025 فهما دقيقا للرسوم المالية والشروط الجديدة التي حددتها السلطات السعودية.

من المهم للمقيمين

في السعودية التعرف على هذه التحديثات لتجنب الوقوع في غرامات مالية قد تكون كبيرة. يتطلب تجديد الإقامة تقديم مستندات أساسية مثل صورة شخصية وجواز السفر، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الإقامة سارية المفعول.

ما هي رسوم الإقامة في السعودية لعام 2025؟

أعلنت السلطات السعودية مؤخرًا عن الرسوم التي يجب دفعها لتجديد الإقامة لجميع الفئات المختلفة، وهي كالتالي:

رسوم تجديد إقامة السائق الخاص: 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد إقامة عمال الشركات: 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية: 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد إقامة زوجة المقيم: 500 ريال سعودي.

رسوم تجديد إقامة المرافقين أقل من 20 عامًا: 500 ريال سعودي.

أما في حال تجديد الإقامة لمدة عامين، فإن الرسوم تُضاعف، كما يلي:

العمالة المنزلية: 1200 ريال سعودي.

زوجات المقيمين: 1000 ريال سعودي.

المرافقين أقل من 20 عامًا: 1000 ريال سعودي.

شروط تجديد الإقامة في السعودية لعام 2025

وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون العمل السعودي، هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها المقيم لتجديد الإقامة،

وهي كالتالي:

صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز السفر ساريًا، مع ضرورة أن تكون فترة انتهاء صلاحيته لا تقل عن 6 أشهر.

التأمين الصحي: يجب أن يكون التأمين الصحي للفرد ساري المفعول.

المخالفات المرورية: يجب تسديد أي مخالفات مرورية قبل تجديد الإقامة.

البلاغات الهروب: يجب أن يكون المقيم غير مدرج ضمن قائمة بلاغات الهروب.

التواجد في السعودية: يجب أن يكون المقيم متواجدًا في المملكة أثناء عملية تجديد الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة المنتهية

إذا تأخر المقيم عن تجديد الإقامة قبل موعد انتهائها، فإن السلطات السعودية ترفع الرسوم لتصل إلى 800 ريال سعودي. ولكن، تمنح الحكومة السعودية فترة سماح تصل إلى 90 يومًا للمقيمين لتجديد الإقامة دون دفع غرامات إضافية.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية

يمكن للمقيمين في السعودية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر اتباع الخطوات التالية: