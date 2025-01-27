لتقليل أعراض انقطاع الطمث وتحسين جودة النوم: تعرفي معنا على فوائد شاي الزهورات

منذ حوالي أسبوع، داهمني المرض فجأةً وبقوة: وجع في الحلق، حرارة واحتقان في الأنف، آلامٌ في مختلف أنحاء جسمي، وسعالٌ شديد جعلني لا أنامُ لعدة أيام خصوصًا في الليل.

ما إن بدأ أعراض المرض بالظهور عليَ، حتى فكرتُ بشيئين لا ثالث لهما (بجانب الأدوية طبعًا): شوربة الدجاج وشاي الزهورات. ليس هذا التفكير وليد خرافات أو عاداتٍ توارثناها من آبائنا وأجدادنا كما يظن البعض، لكنه وكما تبيَن من خلال الأبحاث والخبراء، يحمل في طياته الكثير من الفوائد الصحية التي نجنيها من شرب حساء الدجاج عند الإصابة بالرشح، والتركيز على شاي الزهورات لعلاج احتقان الحلق والأنف.

لهذا اخترتُ الحديث في مقالة اليوم، عن مزايا وفوائد شاي الزهورات على الصحة بشكلٍ عام؛ مع التطرق لأنواعه، وكيفية تحضيره. ولا ننسى بالطبع التحذير من بعض أنواع الشاي التي قد تكون ضارةً على صحتكِ، وفق معلومات حصلنا عليها من موقع "ويب طب" ومواقع مختصة أخرى.

يساعد شاي الزهورات على تهدئة الجسم وتقليل التوتر

فوائد شاي الزهورات للنساء

من المؤكد أن شاي الزهورات مفيدٌ للجميع، لكننا سنتحدث اليوم عن فوائده لنا نحن النساء بصورةٍ محددة؛ كوننا نتعرض للكثير من التغيرات الجسدية والهرمونية طوال حياتنا، ما يجعلنا أكثر حاجةً من الآخرين للبحث عن علاجاتٍ مُجدية لهذه التغيرات.

وبالتعريف البسيط، فإن شاي الزهورات هو شاي يُصنع من الأعشاب المختلفة، يُستخدم بكثرة في الدول العربية؛ يُعدَ مزيجًا من الشاي الأبيض نوعًا ما، والممزوج مع الأعشاب، والتوابل، والفواكه، والنباتات الأخرى، وأوراق الشاي.

لا يحتوي شاي الزهورات على الكافيين، لذا فهو يمتاز بخصائصه المُهدئة للأعصاب، ويمكنكِ تناوله بالكمية التي تريدين. يتم استخلاصه من عدة زهور مختلفة، ويتميز بنكهته اللطيفة والزهرية، كما يضمن لكِ العديد من الفوائد الصحية، دوت الخليج كما يلي:

تهدئة الأعصاب والاسترخاء: غالبًا ما يُعتبر شاي الزهورات مُشروبًا مهدئًا ومريحًا؛ لقدرته الفائقة على تهدئة الأعصاب والتخفيف من التوتر والقلق.

تحسين النوم: يُعتقد أن بعض أنواع شاي الزهورات، مثل شاي اللافندر، يمكن أن تساعد في تعزيز جودة النوم، كما تحارب مشكلة الأرق التي تؤدي إلى اضطراباتٍ حادة في دورة النوم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يمكن لبعض أنواع الزهور الموجودة في شاي الزهورات، مثل الزنجبيل والبابونج، تهدئة الجهاز الهضمي والتقليل من حدة الغثيان والنفخة.

تحسين الصحة العامة: لمضادات الأكسدة دورٌ كبير في محاربة أضرار الجذور الحرة في الجسم، والتي يمكن أن تتسبب بمشكلاتٍ صحية عديدة مثل السرطان والشيخوخة وغيرها. ويساعد تناول شاي الزهورات الغني بهذه المضادات، في مكافحة هذه الأضرار الخطيرة.

تقليل الالتهابات في الجسم: بعض أصناف شاي الزهورات، مثل شاي البابونج مثلًا، يُعتقد أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ما يعني تقليل العديد من الالتهابات مثل التهاب الحلق (لهذا يُنصح بشرب هذا الشاي عند الإصابة بهذه الالتهابات).

تعزيز جهاز المناعة: تمتاز بعض الزهور، التي تدخل ضمن تركيبة شاي الزهورات، باحتوائها على مكونات تُعزز قوة جهاز المناعة وتحول دون الإصابة بالأمراض.

تخفيف انقطاع الطمث: لا شك في أن هذه المرحلة شديدةٌ جدًا على بعض النساء، االلاتي يحتجنَ لبعض العلاجات الطبيعية للتخفيف منها. وليس أفضل من شاي زهور الصبار، أحد مكونات شاي الزهورات، في تخفيف أعراض انقطاع الطمث عند النساء.

تنشيط الجسم: بعض الأزهار، كالهايبيسكس مثلًا، غنيةٌ بمكونات تُعزز الطاقة وتساهم في تنشيط الجسم.

ترطيب البشرة: يمكن لشاي الورد والكالندولا، اللذين يعملان كمرطبات طبيعية، أن يُستخدما كمضاداتٍ لتهيَج البشرة.

يبقى أن نشير إلى أنه وعلى الرغم من كمَ الفوائد الصحية والجمالية المذكورة أعلاه لشاي الزهورات، إلا أن المنطق يقضي بوجوب الاعتدال في تناوله، خاصةً لبعض أنواعه. ولا ضير مطلقًا من استشارة الطبيب في حال كنتِ تعانين من حالاتٍ صحية معينة أو تأخذين بعض الأدوية، قبل إدخال شاي الزهور في نظامكِ الغذائي؛ إذ يمكن أن يكون له بعض التأثير السلبي على الصحة والعلاجات الطبية.

شاي الزهورات فعال في تقوية مناعة الجسم وتحسين النوم

أنواع شاي الزهورات

تختلف وتتعدد أنواع شاي الزهورات؛ فبعضها قد يحوي معظم الأصناف التي سنذكرها في الفقرة التالية، وبعضها الآخر محصورٌ بنوعٍ واحد من الأعشاب أو التوابل.

إنما لكل من هذه الأنواع مزاياه وفوائده الصحية، إليكِ أنواع شاي الزهورات كما جاءت على موقع "ويب طب":

1. شاي النعناع

من أكثر أنواع شاي الزهورات انتشارًا واستخدامًا، خاصةً لحل مشاكل الهضم من قبل الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم والانتفاخ وغيرها. ويعود السبب في ذلك لاحتوائه على مادة المنثول التي تساعد على تخفيف أعراض القولون، كما تُقلَل من دوار الحركة.

2. شاي البابونج

للراحة والنوم الجيد وتخفيف الألم، ليس لديكِ أفضل من شاي البابونج؛ بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تُساعد على تسكين الألم. ويساعد تناول شاي البابونج أيضًا في تخفيف الكحة، التهاب الشُعب الهوائية، التهاب الفم، تخفيف آلام الدورة الدموية، تشنجات العضلات، التقليل من التوتر، والمساعدة على النوم.

3. شاي الزنجبيل

يمتاز الزنجبيل بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة، وتناوله على شكل شاي يعني التمتع ببعض هذه الفوائد. فهو فعالٌ في علاج الغثيان خاصةً غثيان الصباح (على الحامل استشارة طبيبها قبل اللجوء إليه)؛ كما يساعد الزنجبيل في تقليل فقدان الشهية وتخفيف الغثيان لدى الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان، وهو أيضًا فعال في تخفيف آلام العظام الناتجة عن هشاشة العظام.

4. شاي الكركديه

يشتهر هذا الشاي بقدرته على تخفيف ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، وتعزيز الهضم، وتقوية جهاز المناعة، وتنظيم الضغط الانقباضي والانبساطي. كما يُشاع أنه فعال في تقليل مخاطر السرطان وعلاج أمراض الكبد، ويساعد بالتدريج في إنقاص الوزن عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي.

5. شاي الياسمين

في قاعدته، فإن شاي الياسمين يحتوي على الشاي الأخضر؛ وغالبًا ما يُضاف إليه الياسمين لتعزيز رائحته. يحتوي هذا النوع من شاي الزهورات على العديد من مضادات الأكسدة، ما يُسهم في تعزيز الصحة العقلية عند بلوغ سن الشيخوخة، وتناوله يحمي الخلايا من التلف المرتبط بالتقدم في العمر؛ كما يُقلل من الإجهاد ويُهدئ الأعصاب.

أنواع الشاي الواجب تجنبها

تتوفر في الأسواق، ومن خلال الدعايات والإعلانات المختلفة، مجموعةٌ أخرى من الشاي التي يُروج لها على أنها "صحية"؛ في حين أنها تتسبب بمخاطر صحية لا بد من التنبه لها.

لذا ينصحكِ الخبراء بوجوب تجنب الأنواع التالية من الشاي:

• شاي التخلص من السموم: يُروج لها على أنها تساعد في التخلص من السموم وتساهم في فقدان الوزن. لكن غالبًا ما تكون هذه الأصناف من الشاي غنيةً بالملينات التي يمكن أن تكون ضارةً على صحتك.

• شاي لاتيه: من أنواع الشاي التي يحبها الكثير، لكنه قد يؤثر سلبًا على الصحة بسبب محتواه العالي من السكر؛ لذا من الأفضل تجنبه أو التقليل منه قدر الإمكان.

• شاي الفقاعات العصري (Bubble tea): كنا قد تحدثنا في مقالةٍ سابقة عن هوس البعض بهذا النوع من الشاي، الذي ينبغي تجنبه بشدة؛ فهو غني بالسكر والسعرات الحرارية والكربوهيدرات، لذا فإن قيمته الغذائية قليلة أو حتى معدومة.

تجنبي بعض أنواع شاي الزهورات الضارة مثل شاي الديتوكس وشاي الفقاعات

طريقة عمل شاي الزهورات

بعد الإطلاع على كافة الفوائد التي نجنيها من شاي الزهورات، من الضروري البدء بالاستفادة منه؛ والخطوة الأولى تتمثل في تعلَم طريقة تحضيره.

إليكِ طريقة تحضير نوع من أنواع شاي الزهورات كالآتي..

المكونات:

4 ملعقة كبيرة من شاي الرويبوس.

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل الطازج.

القليل من القرفة.

ملعقة صغيرة من الهال المطحون.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات مع الماء المغلي. اتركيه يغلي على النار لبضع دقائق. قومي بتصفيته في الكوب وتناوليه دافئًا.

في الختام؛ فإن شاي الزهورات يتمتع بالعديد من الخصائص والفوائد الصحية على الصحة الجسدية والعقلية للنساء، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة والإلتهاب وغيرها. ويمكن لتناوله المعتدل، أن يُسهم في تعزيز وتحسين الصحة والنوم بشكلٍ عام.