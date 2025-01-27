«حبة سحرية قبل النوم هتخليك تصحى بطنك مشدودة ودهونك مختفية جربها الليلة»

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رياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرون عن طرق فعالة للتخلص من دهون البطن والحصول على بطن مشدود من بين هذه الطرق تناول بعض الأطعمة أو المكملات الغذائية قبل النوم التي قد تساعد في تعزيز عملية حرق الدهون أثناء الليل في هذا المقال سنتناول بعض الخيارات التي يمكن أن تكون مفيدة في هذا السياق.

الشاي الأخضر مشروب ليلي لحرق الدهون

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي تساهم في زيادة معدل الأيض وحرق الدهون يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مثل الكافيين والكاتيشين التي تعزز عملية التمثيل الغذائي تناول كوب من الشاي الأخضر قبل النوم قد يساعد في تحسين عملية حرق الدهون أثناء الليل.

مكملات الجلوكومانان دعم للشعور بالشبع

الجلوكومانان هو نوع من الألياف الغذائية القابلة للذوبان المستخرجة من نبات الكونجاك يعمل هذا المكمل على امتصاص الماء في المعدة مما يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل من الشهية تناول كبسولة من الجلوكومانان قبل النوم مع كمية كافية من الماء قد يساعد في تقليل الرغبة في تناول الوجبات الليلية.

اللوز وجبة خفيفة قبل النوم

يعد اللوز خيارًا جيدًا كوجبة خفيفة قبل النوم يحتوي اللوز على البروتين والدهون الصحية التي تساعد في الشعور بالشبع بالإضافة إلى ذلك قد يساهم تناول اللوز في تحسين جودة النوم مما يدعم عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

نصائح إضافية لتعزيز حرق الدهون أثناء النوم