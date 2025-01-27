مال وأعمال

انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير

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  • انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير 1/10
  • انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير 2/10
  • انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير 3/10
  • انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير 4/10
  • انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير 5/10
  • انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير 6/10
  • انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير 7/10
  • انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير 8/10
  • انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير 9/10
  • انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال يناير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يناير 2025 05:08 مساءً - شينخوا _ سجل النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين انكماشًا خلال الشهر الحالي، وفقًا لأحدث مسح صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني.

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وذكر المكتب في بيان صدر اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري مشتريات القطاع تراجع خلال يناير إلى 49.1 نقطة، بينما كان المحللون يتوقعون استقراره عند نفس مستوى الشهر الماضي البالغ 50.1 نقطة.

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وتُشير قراءة المؤشر التي تقل عن 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تدل القراءة التي تتجاوز 50 نقطة على نمو النشاط.

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وفي الوقت ذاته، تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات، حيث سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع 50.2 نقطة، مقارنة بـ52.2 نقطة خلال الشهر الماضي.

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كما تراجع المؤشر المجمع الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات في بكين إلى 50.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضه إلى 52.1 نقطة مقارنة بـ52.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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