نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة إنقاذ ألمانية: وفاة 3 أطفال أشقاء وسط البحر الأبيض المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة إنقاذ إنسانية ألمانية إن 3 أشقاء أفارقة قاصرين لقوا حتفهم غرقا أثناء عبورهم وسط البحر الأبيض المتوسط بعد إنقاذ 17 شخصا.

وقال شتيفن شرينزنماير رئيس العمليات بسفينة الإنقاذ "سي بانك 1" إن طفلين شقيقين لقيا حتفهما عندما غرق زورق المهربين، بينما أفاد الناجون بأن طفلا ثالثا غرق في وقت سابق من رحلتهم من ليبيا على متن زورق ذي قاع من الألياف الزجاجية غير صالح للإبحار.

وقال جيرسون ريشكه المتحدث باسم المنظمة إنه تم انتشال جثة طفل بعمر 3 أعوام من البحر أثناء عملية الإنقاذ بينما توفي طفل عمره عامان على متن سفينة الإنقاذ أثناء محاولة الطاقم الطبي القيام بإجراءات لإنقاذ روحه.

وأفاد الناجون بأن عدة أشخاص آخرين من بينهم شقيق الطفلين لقوا حتفهم أثناء الرحلة.

وقال شريزنماير إن الاشخاص كانوا ينجرفون في الماء على جانبي الزورق عندما وصلت سفينة الإنقاذ بعد استجابتها لمكالمة طوارئ.

وأضاف أن الناجين كانوا يصرخون وهم ينجرفون بعيدا عن بعضهم البعض، بينما استقل رجال الإنقاذ قاربا صغيرا وأخذوا ينتشلونهم واحدا تلو آخر.

وقال شريزنماير إن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق من إفريقيا جنوب الصحراء.

ووقعت عملية الإنقاذ في جزء من منطقة البحث والإنقاذ قرب مالطا وهي النقطة الأقرب من جزيرة لامبيدوزا في أقصى جنوب إيطاليا