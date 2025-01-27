نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يصطاد قروش الجونة برباعية في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فريق الجونة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح الزمالك، في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق رأسية رائعة من ناصر منسي.



فيما تمكن أحمد حسام من إحراز هدف التعادل للجونة، في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول للمباراة.



بينما نجح سيف الدين الجزيري في إحراز الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد متابعة رائعة لكرة مرتدة من حارس الجونة.



وتمكن عبدالله السعيد في إحراز الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 74 من أحداث الشوط الثاني للقاء، بعد استغلال خطأ حارس الجونة في الخروج من مرماه.



ونجح سيف الدين الجزيري في إحراز الهدف الرابع للقلعة البيضاء في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد عرضية متقنة من دونجا.

وبهذا الفوز نجح الزمالك في رفع رصيده إلى النقطة 20 محتلا وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلفا لبيراميدز صاحب الصدارة برصيد 21 نقطة.