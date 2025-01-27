نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت، الأحد، منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
لوهافر × ستاد بريست
لانس × أنجيه
نانت × ليون
تولوز × مونبلييه
نيس × مارسيليا
أوكسير × سانت إيتيان 1-01
موناكو × رين 3-2
ستراسبورغ × ليل 2-1
باريس سان جيرمان × ستاد ريمس 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)
1- باريس سان جيرمان: 47 نقطة
2- مارسيليا: 37 نقطة
3- موناكو: 34 نقطة
4- نيس: 33 نقطة
5- ليل: 32 نقطة