الدوري الفرنسي (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت، الأحد، منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

لوهافر × ستاد بريست

لانس × أنجيه

نانت × ليون

تولوز × مونبلييه

نيس × مارسيليا

أوكسير × سانت إيتيان 1-01

موناكو × رين 3-2

ستراسبورغ × ليل 2-1

باريس سان جيرمان × ستاد ريمس 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)

1- باريس سان جيرمان: 47 نقطة

2- مارسيليا: 37 نقطة

3- موناكو: 34 نقطة

4- نيس: 33 نقطة

5- ليل: 32 نقطة