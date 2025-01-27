نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (23)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 04:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
توتنهام هوتسبير × ليسترسيتي 1-2
كريستال بالاس × برينتفورد 1-2
أستون فيلا × وست هام يونايتد 1-1
فولهام × مانشستر يونايتد 0-1
ليفربول × إبسويتش تاون 4-1
ساوثهامبتون × نيوكاسل 1-3
وولفرهامبتون × آرسنال 0-1
بورنموث × نوتينغهام فورست 5-0
برايتون × إيفرتون 0-1
مانشستر سيتي × تشيلسي 3-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)
1- ليفربول: 53 نقطة
2- آرسنال: 47 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 44 نقطة
4- مانشستر سيتي: 41 نقطة
5- نيوكاسل: 41 نقطة