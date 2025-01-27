الدوري الإنكليزي (23)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 04:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

توتنهام هوتسبير × ليسترسيتي 1-2

كريستال بالاس × برينتفورد 1-2

أستون فيلا × وست هام يونايتد 1-1

فولهام × مانشستر يونايتد 0-1

ليفربول × إبسويتش تاون 4-1

ساوثهامبتون × نيوكاسل 1-3

وولفرهامبتون × آرسنال 0-1

بورنموث × نوتينغهام فورست 5-0

برايتون × إيفرتون 0-1

مانشستر سيتي × تشيلسي 3-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)

1- ليفربول: 53 نقطة

2- آرسنال: 47 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 44 نقطة

4- مانشستر سيتي: 41 نقطة

5- نيوكاسل: 41 نقطة