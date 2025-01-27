انت الأن تتابع خبر "مش هتحتاج تروح للدكتور خلاص!".... 6 اعشاب تعالج الامساك وتحسن من صحة الجهاز الهضمي... واظب عليهم كل يوم! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الامساك واحدًا من المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الاشخاص سواء كانو من الكبار او من الصغار سيدات او رجال، حيث ان الامساك نتيج من اسباب متعددة، يمكن ان يكون ابرزها النظام الغذائي الغير متوازن، او قلة الحركة الخاصة بك، ولذلك فإن الاعشاب الطبيعية تعتبر الحل الافضل الذي يمكن من خلالة علاج مشكلة الامساك والتحسين من الهضم والتقليل من غازات المتعدة وزيادة حركة الامعاء، حيث ان الاعشاب الطبيعية تعتبر من الاشياء الفعالة التي تسهم في علاج مشاكل المعدة خلال فترة قصرة جدًا،
اعشاب تحسين الهضم
- قبل الحديث عن الاعشاب فإن الماء هو الاساس، وفي حالة شرب الكميات المناسبة من الماء بشكل يومي فإنها تعتبر من البدائل الآمنة التي يمكن من خلالها علاج الامساك، حيث ان هذا يسهم في التحسين من صحة الجهاوز الهضمي، ومن الجدير بالذكر ان شرب الكمية الصحيحة لك من الماء يوميًا يسهم في علاج كافة المشاكل الخاصة بالمعدة.
- تعتبر بذور الكتان واحدة من انواع الاعشاب الهامة التي تحتوي على كمية كبيرة من الالياف وهي التي تسهم في الزيادة من حركة الامعاء، ليس هذا فقط بل ان البابونج يعتبر واحدًا من الاعشاب التي تسهم في تهدئة الجهاز الهضمي وعلاج مشكلة الامساك بشكل كبير، كما ان النعناع يعتبر من الاعشاب الهامة التي تساعد في التقليل من مشاكل المعدة.