انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية حيرت العالم كله .. عشبة طبيعية تقوي الذاكرة وتعيد بناء خلايا المخ الميتة وتحمي من الزهايمر والخرف وحل مثالي لـ "السرطان" .. احرصوا عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة الأشواجندا أو (الچينسنج الهندي)، هو نبات بري ينمو في براري الوطن العربي وعلى ضفاف النيل وكثير منا لا يعلم عنه وعن فوائده، ولكن يستخدم منذ القدم في الهند في العلاجات العشبية والطب البديل، والجزء المستخدم من النبات هي جذوره حيث يتم طحنها وتناولها أو إضافتها إلى بعض المشروبات لتحسين طعمها. وتقول أمل شعيرة خبيرة العناية بالنباتات إن نبات الأشواجندا يتكون من جزئين يشبه السواك وهو الجذور هي عامة الجزء المستخدم في النبات تطحن وتؤكل أو تضاف إلى عصير او تباع كبسولات، إنما البذور الخاصة بها تكون في ثمرة تشبه الحرنكش وهي إما تباع للزراعة أو يستخرجوا منه زيت الاشوجاندا

أهمية عشبة الأشواجندا

الأشواجندا والصحة العقلية

تستخدم لتهدئة الأرق والانهيار العصبي وعلاج الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون والزهايمر.كما أنها مفيدة للأطفال الذين يعانون من ضعف الذاكرة وللكبار للوقاية من فقدان الذاكرة.

الأشواجندا والقرحة

تزيد الأشواجندا من القدرة البدنية على التحمل، ما يساعد في منع قرحة المعدة الناجمة عن الإجهاد.كما أن لها القدرة على منع قرحة الجهاز الهضمي، وتهدئة الجهاز العصبي من الاستجابة للألم.

الأشواجندا والعضلات

إضافة عشبة الأشواجندا إلى النظام الغذائي يمكن أن يحسن كتلة العضلات وقوة عضلات الأطراف السفلية والتنسيق العصبي العضلي.

الأشواجندا وهرمون التستوستيرون لدى الرجال

تناول الرجال عشبة الأشواجندا قد يساعد على تحسين جودة الحيوانات المنوية بشكل كبير من خلال إعادة توازن مستويات الهرمونات التناسلية.

الأشواجندا والسرطان