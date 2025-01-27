"عطار مشهور قالي عليها"..بمعلقه واحده من زيت الزيتون علي الكمون بهذه الطريقة لمدة 3 ايام فقط وستلاحظي الفرق

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رياض - احمد صلاح - العناية بالجسم باستخدام المكونات الطبيعية قد تمنحك نتائج مدهشة، وأحد هذه المكونات هو زيت الزيتون والكمون، إذا كنتِ تبحثين عن طريقة لتحسين صحة بشرتك والحصول على نتائج مذهلة، يمكنكِ تجربة هذا العلاج الطبيعي الذي يُعتقد أنه له فوائد كبيرة في تجديد البشرة والشعور بالنشاط.

فوائد زيت الزيتون والكمون للبشرة والجسم

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تمنح البشرة الترطيب العميق والنعومة، كما يساعد زيت الزيتون في مكافحة التجاعيد وتحسين مرونة البشرة بفضل مضادات الأكسدة، الكمون، من جهته، يعمل على تنقية البشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، ويعزز الدورة الدموية، مما يساهم في تحسين مظهر الجلد وإزالة السموم.

طريقة التحضير والاستخدام

لتحضير الخليط، امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون، سخني الزيت قليلاً، ثم أضيفي الكمون وامزجيه جيدًا، ضعي الخليط على جسمك باستخدام حركات دائرية، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

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