نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن: مصر لم ولن تفرط في القضية الفلسطينية.. وتهجير سكان غزة يقضي على السلام بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حملة مواطن لدعم مصر، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل أهالي وشعب فلسطين بالضفة الغربية وقطاع غزة، إلى الأردن ومصر، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تشعل النار وتؤجج الصراع، وتزيد حالة التوتر، وتهيج الرأي العام العربي، وتفتح الباب للمزيد من العمليات الانتقامية، وتقضي على السلام والاستقرار بالمنطقة.



وأوضحت الحملة في بيانا لها اليوم، أن القضية الفلسطينية، قضية شعب مصر، وستظل هي القضية المحورية بالشرق الأوسط، ولن نقبل بسلب حقوق الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف من الظروف.

وأكدت الحملة وقادتها، إنها تحيي جهود الشعب الفلسطيني المقاوم لكل أشكال الاحتلال، والمتمسك بحقه والبقاء على أرضه والحفاظ عليها رغم كل الخسائر التي مني به، والدمار الذي بممتلكاته، والرافض لبطش قوات الاحتلال وغطرسته.

وأشارت الحملة، إلى أن صمود الشعب الفلسطيني يمثل نموذجا حيا لأصحاب الحق والأرض، ضد المغتصب، مؤكدة رفضها لأي أعمال تهجير، أو تفكير لنقل أو توطين سكان قطاع غزة إلى سيناء، أيا كان طويل الأمد أو قصير.



وتدعو الحملة، كافة الشعوب الحرة، على مستوى العالم، أن تهب وتعلن رفضها للتهجير الشعب صاحب الأرض تحت أي زعم، وأن يحترم القادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، مشددة على أن أحلام "نتنياهو" بشأن نبوءته لن تكون حقيقة.

وشددت الحملة، على أن هذه الدعوات لا تنهي الأزمة ولكن تشعل النار وتزيد الأوضاع سوء وتهدد الاستقرار بالمنطقة، بالإضافة إلى تقويض فرص السلام والتعايش بين الشعوب، وإحلال السلام.