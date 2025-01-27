نقابة المهن التعليمية عن تصريح ترامب بتهجير الفلسطينيين: توجه ممقوت ومرفوض.. وكامل الدعم للموقف المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 12:32 صباحاً - قالت نقابة المهن التعليمية إنه قد ساءها ما ساء جموع الشعب المصري ومؤسساته مما اعلنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ملوحا او قاصدا بشأن التعامل مع الملف الفلسطيني، في توجه ممقوت ومرفوض وليس له من سبيل على أرض الواقع ولا مسلك إلى ساحة التحقق.

وقالت نقابة المهن التعليمية فى بيان حمل توقيع خلف الزناتي، نقيب المعلمين المصريين

ورئيس اتحاد المعلمين، إن " ذلك فيما أوصى به الرئيس الامريكي أو دعا اليه لنقل وتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى الدول المجاورة قاصدا بذلك مصر والاردن، زاعما نيته إعمار غزة التي صارت خرابا بفعل الاحتلال الاسرائيلي"، مشيرة إلى أن نقابه المعلمين وهي أصل أصيل وركن ركين من النسيج الوطني المصري الخالص، لا ترى هذا التصريح الا محاولة فاشلة من الرئاسة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم، ولا تعدوا هذه التصريحات سوى مقامرة سياسية مرفوضة يحاول بها الرئيس الامريكي المتاجرة بالفلسطينيين وبقضيتهم، والتكفير عن مساهمته في وقف اطلاق النار بقطاع غزة.

و أضافت النقابة. ونحن امام هذه المقامرة والمخاطرة نجد انفسنا وعلى الدوام مؤيدين وبقناعة تامة للموقف المصري الثابت الراسخ الرافض لخروج الفلسطينيين من أرضهم طوعا او كرها، ونؤكد ما أكده دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تهجير الفلسطينيين هو تصفية للقضية الفلسطينية وهو ما ترفضه مصر دائما وابدا ، وان الشعب الفلسطيني لن يرحل عن ارضه ومقدساته ولن يسمح بتكرار نكبات 1948، ومن منبر المعلمين في مصر والوطن العربي ندعم ونؤيد كل الاجراءات التي تتخذها الحكومتين المصرية والاردنية لوأد هذا المخطط وندعو المجتمع الدولي قاطبه ان ينحاز الى الحق والعدل وان يعلن عن رفضه لما طرحه ترامب والذي لن يؤدي إلا الى مزيد من الدم وأن يعلن ان الحل الحقيقي العادل والشامل لن يتحقق الابإقامة الدولة الفلسطينية.

واشارت النقابة إلى إلى سابق تأكيدها أن التراب المصري عزيز كريم مضياف، لكنه ليس مرتعا ابدا للتهجير القسري والنزوح القهري، وإن أرضنا لن تكن مسرحا أبدا لعمليات تنال من امننا لقومي وسلمنا الداخلي، وقالت: وليعلم القاصي والداني أن مصر بقيادتها وموقفها الراسخ من القضية الفلسطينية والاشقاء لن تحيد ابدا عن حمايتها ورعايتها ودعمها للقضية الفلسطينية في اطار الحق والعدل الذي تتجلى فيه حقيقه أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينيه لابد ان يكون داخل الاراضي الفلسطينية.

ودعت النقابة الشعب المصري العظيم إلى الالتفاف واللحمة حول قيادته وخلف جيشه.