الدوري التركي (21): قاسم باشا يلاقي هاتاي سبور

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يطوي فريقا قاسم باشا وهاتاي سبور صفحة الجولة الحادية والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، اليوم الإثنين، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

تشايكور ريزا سبور × أضنة ديمر سبور 3-2

أنطاليا سبور × بشكتاش 1-1

بودريم سبور × أيوبسبور 0-1

فنربخشة × جوزتبه 3-2

سامسون سبور × غازي عنتاب 2-1

سيفاس سبور × قيصري سبور 5-2

ألانيا سبور × إسطنبول باشاك شهير 5-4

غلطة سراي × قونيا سبور 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 54 نقطة

2- فنربخشة: 48 نقطة

3- سامسون سبور: 40 نقطة

4- أيوبسبور: 36 نقطة

5- جوزتبه: 34 نقطة