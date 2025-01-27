نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (21): قاسم باشا يلاقي هاتاي سبور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يطوي فريقا قاسم باشا وهاتاي سبور صفحة الجولة الحادية والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، اليوم الإثنين، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
النتائج المسجلة في الجولة (21)
تشايكور ريزا سبور × أضنة ديمر سبور 3-2
أنطاليا سبور × بشكتاش 1-1
بودريم سبور × أيوبسبور 0-1
فنربخشة × جوزتبه 3-2
سامسون سبور × غازي عنتاب 2-1
سيفاس سبور × قيصري سبور 5-2
ألانيا سبور × إسطنبول باشاك شهير 5-4
غلطة سراي × قونيا سبور 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 54 نقطة
2- فنربخشة: 48 نقطة
3- سامسون سبور: 40 نقطة
4- أيوبسبور: 36 نقطة
5- جوزتبه: 34 نقطة