وصفة شهية ومبسطة ..مكرونة بالسجق خطوة بخطوة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 10:53 مساءً - هل تبحث عن وصفة سريعة وسهلة لإعداد وجبة لذيذة وعائلية؟ مكرونة بالسجق هي الخيار الأمثل! تعتبر هذه الوصفة من الأطباق المحببة لدى الكبار والصغار، وتقدم الشيف ساندرا مكاوي طريقة تحضيرها بطريقة مميزة وشهية.

المكونات:

كيس مكرونة مسلوقة (حسب الرغبة)

½ كيلو سجق (حسب الرغبة)

2 كوب بصل مفروم

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

2 فص ثوم مفروم

فلفل ألوان مقطع

ملح، فلفل أسود، بهارات (حسب الرغبة)

2 كوب عصير طماطم

زيت زيتون

طريقة التحضير:

تحضير الصلصة: في مقلاة، سخني الزيت ثم أضيفي السجق وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبياً. أضيفي البصل المفروم والثوم وقلبي حتى يذبل البصل.

تتبيلة الصلصة: أضيفي الصلصة، البهارات، الملح والفلفل، وقلبي المكونات جيداً.

إضافة الطماطم: صبي عصير الطماطم على المكونات السابقة وقلبي جيداً. اتركي الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتسبك.

تقديم الطبق: أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات. قدمي الطبق ساخناً.

نصائح إضافية:

نوع المكرونة: يمكنك استخدام أي نوع من المكرونة تفضلينه، مثل المكرونة الشعيرية أو المكرونة الحلزونية.

التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل الكمون أو الكزبرة.

الخضروات: يمكنك إضافة خضروات أخرى مثل الجزر أو الفلفل الأخضر لتزيدي من قيمة الطبق الغذائية.

الجبن: يمكنك إضافة جبنة مبشورة على الوجه قبل التقديم.

فوائد هذه الوصفة:

سهلة التحضير: يمكن تحضيرها في وقت قصير.

لذيذة ومغذية: تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والألياف.

مرنة: يمكن تعديلها حسب الرغبة وإضافة مكونات أخرى.