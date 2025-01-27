هيفاء وهبي ونور عريضة تقودان حملة ضخمة لمكافحة التحرش الافتراضي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 10:53 مساءً - في خطوة جريئة وملهمة، أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وعارضة الأزياء نور عريضة حملة توعية واسعة النطاق لمكافحة التحرش الافتراضي ضد المرأة. وقد لاقت هذه الحملة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، مما يؤكد أهمية هذه القضية وتأثير المشاهير في نشر الوعي بها.

ما هي حملة “جريمة ورا الشاشة”؟

في مقطع فيديو مؤثر، شاركت هيفاء وهبي ونور عريضة قصصًا واقعية عن التحرش الافتراضي الذي تعرضتا له، وكشفتا عن حجم المشكلة وتأثيرها السلبي على حياة النساء. هدفت الحملة إلى:

كسر حاجز الصمت: تشجيع الضحايا على التحدث عن تجاربهم دون خوف أو خجل.

نشر الوعي: تسليط الضوء على خطورة التحرش الافتراضي وآثاره النفسية والاجتماعية.

محاسبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية: المطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش الافتراضي.

دعم الضحايا: تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا.

لماذا هذه الحملة مهمة؟

انتشار الظاهرة: أصبح التحرش الافتراضي ظاهرة عالمية تهدد خصوصية وأمن ملايين الأشخاص، وخاصة النساء.

آثار نفسية واجتماعية خطيرة: يمكن أن يؤدي التحرش الافتراضي إلى الاكتئاب، القلق، والانطواء.

دور المشاهير: يمكن للمشاهير استخدام نفوذهم للتأثير على الرأي العام ونشر الوعي بالقضايا الاجتماعية المهمة.

كيف يمكنك المساهمة؟

المشاركة في الحملة: شارك منشور الحملة على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

التحدث عن الموضوع: تحدث مع أصدقائك وعائلتك عن التحرش الافتراضي وأهمية مكافحته.

الدعم النفسي للضحايا: قدم الدعم النفسي للضحايا وشجعهم على التحدث عن تجاربهم.

الإبلاغ عن الحالات: إذا كنت شاهدًا على حالة تحرش، قم بالإبلاغ عنها للسلطات المختصة.

رسالة هامة:

التحرش الافتراضي جريمة يجب معاقبة مرتكبيها. يجب على الجميع أن يتكاتفوا لمواجهة هذه الظاهرة وحماية حقوق المرأة.