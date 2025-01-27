الدوري المصري (10): الزمالك يلاقي الجونة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الإثنين، مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب الزمالك مع الجونة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمصري البورسعيدي مع إنبي الساعة 20:00، وحرس الحدود مع مودرن سبورت بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (10)

الأهلي × بيراميدز 2-2

طلائع الجيش × فاركو 0-0

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي 1-0

غزل المحلة × سيراميكا 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- بيراميدز: 21 نقطة

2- الأهلي: 20 نقطة

3- سيراميكا: 19 نقطة

4- الزمالك: 17 نقطة

5- المصري البورسعيدي: 15 نقطة