نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (10): الزمالك يلاقي الجونة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الإثنين، مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب الزمالك مع الجونة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمصري البورسعيدي مع إنبي الساعة 20:00، وحرس الحدود مع مودرن سبورت بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (10)
الأهلي × بيراميدز 2-2
طلائع الجيش × فاركو 0-0
الاتحاد السكندري × الإسماعيلي 1-0
غزل المحلة × سيراميكا 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 21 نقطة
2- الأهلي: 20 نقطة
3- سيراميكا: 19 نقطة
4- الزمالك: 17 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 15 نقطة