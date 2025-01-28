نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الانجليزي ليفربول لمواجهة نظيره آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة يوم الاربعاء الموافق 29 من شهر يناير الجاري، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب فيليبس.

ويتصدر الفريق الأحمر قائمة ترتيب الفرق المشاركة برصيد 21 نقطة، بينما يأتي ايندهوفن في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.