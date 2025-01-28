نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدين يحتفل بتخطي "جابوا سيرته" لـ 200 مليون مشاهدة: "نجاح يليق بصوت أصالة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الملحن المصري مدين بتخطي أغنية "جابوا سيرته" للفنانة أصالة حاجز 200 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهو إنجاز كبير يعكس النجاح الجماهيري للأغنية التي طُرحت عام 2019 ضمن ألبوم "في قربك".

وعبر مدين عن سعادته بهذا الإنجاز من خلال منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن نجاح الأغنية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها أداء أصالة القوي والإحساس العميق الذي نقلته من خلال صوتها، إلى جانب التعاون المثمر مع فريق العمل.

و جابوا سيرته مش مجرد أغنية، لكنها حالة فنية خاصة قدمتها أصالة بإحساسها الفريد، وسعيد جدًا إنها وصلت لهذا الرقم القياسي.. النجاح ده يثبت إن الأغنية القوية بتعيش وبتفضل في قلوب الناس".

الأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد ، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، وقد لاقت استحسانًا واسعًا منذ صدورها، حيث تميزت بلحن درامي مؤثر يناسب كلماتها التي تتحدث عن الحنين والذكريات، مع توزيع موسيقي جمع بين الكلاسيكية والحداثة.

وتفاعل الجمهور ومحبو أصالة مع هذا الإنجاز، حيث عبروا عن حبهم للأغنية من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها من أبرز أعمالها خلال السنوات الأخيرة.

كما تداولوا مقاطع منها احتفالًا بتخطيها هذا الرقم القياسي، ما يؤكد استمرار نجاح الأغنية بعد أكثر من 5 سنوات على إصدارها.

يُذكر أن "جابوا سيرته" ليست الأغنية الأولى التي تحقق نجاحًا كبيرًا لمدين وأصالة معًا، حيث سبق أن تعاونا في عدة أعمال ناجحة، مثل "بعدك عني" و"حاجة متخصكش"، مما يعكس الكيمياء الفنية المميزة بينهما.