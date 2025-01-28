نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | الزمالك يتراجع عن ضم "حاوي النجوم" بسيناريو أحمد رضا والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن ملف صفقات نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية من شهر يناير، أصبح هو الأهم داخل الشارع الرياضي خاصة من محبي القلعة البيضاء، في ظل الأزمات المتتالية على الفريق.

ولم تبرم إدارة نادي الزمالك حتى اللحظة الحالية أي صفقة رسمية لتدعيم صفوف الفارس الأبيض في الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل الإصابات التي تضرب نجوم الفريق بجانب اقتراب رحيل أبرز لاعبي الفريق المحتمل.

- الزمالك ينسحب من صفقة جولدي

وأكد مصدر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي": أن الزمالك كان يبدي اهتماما كبيرا مؤخرا بضم لاعب خط وسط نادي النجوم ( محمد جولدي ) ثم تفاجئنا بقطع الاتصال لأسباب غير واضحة".

وتابع:" هذا ماحدث بنفس الطريقة في صفقة أحمد رضا، اللاعب كان على رادار الزمالك ثم تم تجميد الموقف وتحركوا فقط بعد علمهم بدخول الأهلي في الصفقة".

وواصل:" هذا اللاعب مميز وملفت بشكل كبير وسيصل إلى خطوات بعيدة في الفترة المقبلة".

وكان أحمد رضا لاعب نادي بتروجيت السابق بعد انتقاله الأخير إلى صفوف النادي الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط وسطه في ظل اقتراب رحيل نجم الفريق، أكرم توفيق إلى صفوف نادي الشمال القطري.

ويذكر أن حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على ضيفه نادي الجونة، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ويعتلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة. بالتساوي مع الأهلي في عدد النقاط.