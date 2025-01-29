الرياضة

الزمالك يطالب بتنفيذ طلبات الأهلي

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الزمالك يطالب بتنفيذ طلبات الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - إنتقد الإعلامي محمد شبانة البيان الصادر من نادي الزمالك حول التحكيم المصري.

رفض شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ما أحتواه البيان من تلميحات صريحة بمجاملة الحكام للأهلي والتشكيك في ذممهم.

وأضاف شبانة أن البيان به أيضا العديد من النقاط الصحيحة حول ضرورة الارتقاء بالمستوي التحكيمي وحتمية التعاقد مع خبير حكام أجنبي وهو ما طالب به الأهلي نفسه في بداية الموسم في بيان رسمي أي ان الإدارتين تبحثان عن نفس المطالب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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