نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يطالب بتنفيذ طلبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتقد الإعلامي محمد شبانة البيان الصادر من نادي الزمالك حول التحكيم المصري.

رفض شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ما أحتواه البيان من تلميحات صريحة بمجاملة الحكام للأهلي والتشكيك في ذممهم.

وأضاف شبانة أن البيان به أيضا العديد من النقاط الصحيحة حول ضرورة الارتقاء بالمستوي التحكيمي وحتمية التعاقد مع خبير حكام أجنبي وهو ما طالب به الأهلي نفسه في بداية الموسم في بيان رسمي أي ان الإدارتين تبحثان عن نفس المطالب.