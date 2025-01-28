هشام حنفي: مجموعة مصر فى أمم إفريقيا صعبة وانضمام تريزيجيه للأهلي إضافة كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق إن مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية صعبة للغاية مؤكدًا أن بداية الفراعنة يجب أن تكون مميزة.

أضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "مجموعة مصر في أمم إفريقيا صعبة ويجب ضمان نقاط مباراة زيمبابوي قبل مباراتي جنوب إفريقيا وأنجولا ".

تابع حنفي:"المغرب منتخب قوي ولاعبيه محترفين وهو المرشح الأقوى للتتويج باللقب ومصر بعدها ".

وتحدث حنفي عن انضمام تريزيجيه تريزيجيه للأهلي قائلًا: "لاعب مميز جدًا وثقافة الاحتراف منحته الكثير وكنت أتمني استكمال مشواره الخارجي".

وواصل: "تريزيجيه إضافة كبيرة للنادي الأهلي وخطوة مميزة وصفقة المغربي أشرف بن شرقي كانت تمويه ولن ينتقل إلى القلعة الحمراء".