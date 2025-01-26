كيليان مبابي يعادل رقم الظاهرة رونالدو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 02:56 صباحاً - أفادت شبكة (أوبتا) للإحصائيات، أن الفرنسي كيليان مبابي حل رابعاً في قائمة مهاجمي ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين الذين خاضوا أقل عدد من المباريات ليسجلوا أول ثلاثية لهم في الليجا.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف ” في الدقائق 30 و57 و90+1 من ركلة جزاء في فوز فريقه على بلد الوليد 3-0 في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

ويعد الهولندي رود فان نيستلروي هو أقل لاعب احتاج لعدد مباريات ليسجل أول (هاتريك) بقميص الميرنجي (مباراتين)، يليه الويلزي جاريث بيل (9 مباريات)، ثم التوجولي إيمانويل أديبايور (14 مباراة) ثم مبابي (19 مباراة) بالتساوي مع الظاهرة البرازيلي، ورونالدو نازاريو.