قائمة بأكثر الأفلام رعباً في السينما.. احذروا مشاهدتها!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 06:55 صباحاً - استعدوا للأدرينالين: جولة في عالم أفلام الرعب الأكثر ترويعاً

عالم الأفلام مليء بالروائع السينمائية التي تثير كل أنواع الأحاسيس. ولكن هناك أفلام تبرز بقدرتها على إدخال الرعب إلى قلوب المشاهدين بطريقة تجعلهم يتسمرون في أماكنهم، وأخرى تترك أثرًا دائمًا في عقولهم.

ما الذي يجعل الفيلم مرعبًا؟

الأفلام المرعبة تعتمد بشكل أساسي على عدة عناصر لخلق أجواء الرعب والإثارة، ومن هذه العناصر:

قصة مشوقة وغامضة تجذب الانتباه وتحفز الخيال.

إخراج مبدع يستخدم الزوايا والإضاءة لخلق التوتر.

مؤثرات صوتية تضيف أبعادًا مخيفة للمشهد.

أداء ممثّلين قادرين على تجسيد الخوف الحقيقي.

قائمة بأكثر الأفلام رعباً

إذا كنت ممن يعتقدون أن لديهم الشجاعة لمواجهة مخاوفهم، فهذه الأفلام ستحقق رغبتك في تجربة مروعة لا تُنسى:

“الطارد الروحي – The Exorcist” : يعود هذا الفيلم الكلاسيكي إلى السبعينيات وقد أثر بشكل كبير على صناعة أفلام الرعب بفضل قصته المستوحاة من حوادث حقيقية.

: يعود هذا الفيلم الكلاسيكي إلى السبعينيات وقد أثر بشكل كبير على صناعة أفلام الرعب بفضل قصته المستوحاة من حوادث حقيقية. “الخروج – Get Out” : يجمع هذا الفيلم بين الرعب والإثارة والنقد الاجتماعي، مما يجعله تجربة فريدة من نوعها.

: يجمع هذا الفيلم بين الرعب والإثارة والنقد الاجتماعي، مما يجعله تجربة فريدة من نوعها. “وراثي – Hereditary” : يعتبره الكثير من النقاد واحدًا من أكثر الأفلام رعبًا من خلال أجواء الغموض المظلمة والدقيقة التي ينسجها.

: يعتبره الكثير من النقاد واحدًا من أكثر الأفلام رعبًا من خلال أجواء الغموض المظلمة والدقيقة التي ينسجها. “اللمسة – The Babadook” : يدور هذا الفيلم حول الفزع النفسي، حيث يتطرق إلى موضوعات الحزن والفقدان ليخلق تجربة رعب تكمن في النفس البشرية.

: يدور هذا الفيلم حول الفزع النفسي، حيث يتطرق إلى موضوعات الحزن والفقدان ليخلق تجربة رعب تكمن في النفس البشرية. “مربي أطفال – A Quiet Place”: يتميز الفيلم بفكرته المبتكرة حول البقاء في عالم بدون أصوات حيث يمكن إحساس كل همسة وصرخة.

كيف تستعد لمشاهدة أفلام الرعب؟

من المهم الاستعداد نفسيًا قبل التوجه لمشاهدة أفلام الرعب، وقد تساعدك هذه النصائح:

اختر مشاهدة الفيلم في بيئة مناسبة بعيدًا عن الإزعاج.

كن مستعدًا للمفاجآت وحاول أن تبقى متفتح الذهن لتعزيز متعة التجربة.

لا تشاهد الأفلام وحدك إذا كنت من النوع الذي يصاب بالذعر بسرعة؛ وجود أصدقاء قد يخفف من حدة الخوف.

ختامًا

تعدّ أفلام الرعب تجربة فريدة بمجالها وقدرتها على التلاعب بمشاعر الخوف لدينا. بغض النظر عن مستوى شجاعتك، من المهم دائمًا أن تتذكر أنها مجرد أفلام وأن الحياة أكبر مما قد ترسمه لنا الشاشة الفضية. استمتع بمشاهدتك، ولكن احذر من أن تترك هذه الأفلام أثرًا كبيرًا على نومك!