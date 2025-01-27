قائمة ريال مدريد لمواجهة ستاد بريست .. غياب فينيسيوس جونيور

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 08:53 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه المسافرة إلى فرنسا، لمواجهة ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة، بعد غدٍ الأربعاء، لحساب الجولة الثامنة من مرحلة الدوري.

ويستهدف الميرنجي الفوز باللقاء لضمان التأهل إلى الملحق، فيما يعتمد تأهله ضمن المراكز الثمانية الأولى على نتيجة أكثر من مباراة في حال حقق الفوز على بريست.

ويغيب فينيسيوس جونيور عن القائمة بسبب تراكم الإنذارات، فيما يأتي غياب كامافينجا، فاييخو، إيدير ميليتاو، وكارفاخال بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: فران جارسيا، فيرلاند ميندي، ألابا، روديجر، راؤول أسينسيو، جاكوبو رامون، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، مودريتش، سيبايوس، بيلينجهام، أردا جولر، بول فورتوني.

خط الهجوم: مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، غونزالو راموس.