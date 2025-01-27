العالم اليوم - فيديو.. الرهينة أربيل يهود توجه رسالة إلى نتنياهو وترامب

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الرهينة أربيل يهود توجه رسالة إلى نتنياهو وترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 09:25 مساءً - نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تسجيلا مصورا يعود تاريخه إلى 25 يناير، تظهر فيه الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود.

ودعت يهود (30 عاما) في الفيديو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار كما هو مخطط له.

واعتبرت أن ذلك سيمكن كل الرهائن الإسرائليين من العودة إلى ديارهم وكذلك ستمكن من تحرير الأسرى الفلسطينيين.

وعبرت الرهينة الإسرائيلية التي قالت إنها خدمت في الجيش من عام 2013 إلى 2015، عن أملها في العودة إلى منزلها مثل باقي الرهينات الإسرائيليات اللواتي تم تحريرهن.

ويعد نشر سرايا القدس لهذا الفيديو إشارة تدل على أنها على قيد الحياة قبل إطلاق سراحها مع رهينتين أخريين هذا الأسبوع.