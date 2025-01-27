أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني يعودون إلى شمال غزة بعد 470...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 09:32 مساءً - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن أكثر من 300,000 نازحٍ من أبناء الشعب الفلسطيني من محافظات الجنوب والوسطى، عادوا اليوم الإثنين، إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوماً على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بدأ آلاف النازحين، الساعة 7 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (جرينتش+2)، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد الساحلي وسط قطاع غزة، سيراً على الأقدام لمسافة تصل إلى نحو 7 كيلومترات على الأقل، وسط تكبيرات وزغاريد من العائدين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن أكثر من 5500 موظف حكومي من جميع الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية يعملون على تسهيل عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.