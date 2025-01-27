دوري روشن السعودي (17): القادسية يستضيف الهلال

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلتقي ضمك مع الاتحاد الساعة 17:05 بتوقيت مكة المكرمة، والشباب مع الفيحاء الساعة 18:10، والقادسية مع الهلال الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (17)

الخلود × الرائد 2-1

الوحدة × الاتفاق 2-2

التعاون × العروبة 0-0

الأخدود × الخليج 1-2

الأهلي × الرياض 5-0

النصر × الفتح 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الهلال: 43 نقطة

2- الاتحاد: 43 نقطة

3- النصر: 35 نقطة

4- القادسية: 34 نقطة

5- الأهلي: 32 نقطة