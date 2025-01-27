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دوري روشن السعودي (17): القادسية يستضيف الهلال

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دوري روشن السعودي (17): القادسية يستضيف الهلال

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلتقي ضمك مع الاتحاد الساعة 17:05 بتوقيت مكة المكرمة، والشباب مع الفيحاء الساعة 18:10، والقادسية مع الهلال الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (17)
الخلود × الرائد 2-1
الوحدة × الاتفاق 2-2
التعاون × العروبة 0-0
الأخدود × الخليج 1-2
× الرياض 5-0
النصر × الفتح 3-1

ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 43 نقطة
2- الاتحاد: 43 نقطة
3- النصر: 35 نقطة
4- القادسية: 34 نقطة
5- الأهلي: 32 نقطة

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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