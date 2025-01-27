العالم اليوم - التونسي علي معلول يسدل الستار عن مشواره مع الأهلي المصري

انتم الان تتابعون خبر التونسي علي معلول يسدل الستار عن مشواره مع الأهلي المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقال وكيل معلول في بيان رسمي،الاثنين :"اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:"يتمني معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها أن يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي.