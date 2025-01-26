كيليان مبابي: لم ينتهِ أي شيء

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:58 صباحاً - عبّر كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد، عن سعادته بالفوز على بلد الوليد 3-0 من إمضاء مبابي نفسه.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: أنا سعيد للغاية، لكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز… أقول ذلك كل أسبوع، لكن هذه المباراة كانت مهمة جداً بعد تعثر أتلتيكو مدريد.

وأضاف: شعرنا ببعض الضغط، وكانت لدينا فرصة كبيرة… بدأنا المباراة بشكل جيد، ضغطنا على الخصم، لعبنا كرة جيدة ونجحنا في التسجيل من هجمة جماعية رائعة.

وقال مبابي أيضاً: في الشوط الثاني، تغير الأداء لفترة قصيرة إذ خالفنا المطلوب في 10 دقائق، لكن بعد الهدف الثاني، أصبحت الأمور أكثر سلاسة… أنا سعيد جداً.

وأوضح: هذا النوع من المباريات يمنحنا ثقة كبيرة… لكن كما تعلمون، حتى الجولة 38، لم ينتهِ شيء… علينا أن نواصل العمل، نعم بثقة، ولكن بتواضع أيضاً… كنت بحاجة للتكيف، والآن أعتقد أن الجميع يرون أنني قادر على اللعب كمهاجم أو جناح، وفي أي مركز… عملية التكيف انتهت، وأشعر أنني أقدم أداء مميزاً… ما أقدمه في الملعب يأتي بشكل طبيعي.